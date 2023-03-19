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Генсек ОПЕК прибыл в Багдад с двухдневным визитом

Генсек ОПЕК прибыл в Багдад с двухдневным визитом Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс прибыл в воскресенье в двухдневным визитом в Багдад.
Энергетика
19 марта 2023 г. 12:39
Генсек ОПЕК прибыл в Багдад с двухдневным визитом

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс прибыл в воскресенье в двухдневным визитом в Багдад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Аль-Гайс прибыл сегодня в Багдад с двухдневным визитом по приглашению заместителя премьер-министра по вопросам энергетики, министра нефти Хайяна Абдель Гани", - приводит информационный портал Shafaq News заявление Джихада. По его словам, генсек ОПЕК проведет в Багдаде ряд официальных встреч.

3 апреля 2023 года состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а общая встреча объединения назначена на 4 июня.

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