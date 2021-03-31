Генсек ОПЕК ожидает сокращения в феврале коммерческих запасов нефти в ОЭСР

Февральский уровень запасов остается на 95 миллионов баррелей выше, чем этот же показатель год назад

Коммерческие запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале сократились на 45 миллионов баррелей, после уменьшения на 14 миллионов месяцем ранее, но всё ещё остаются на 58 миллионов выше индикативного уровня 2015-2019 годов.

Как передает Report, об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Если говорить о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов, предварительные данные за февраль 2021 года показывают их дальнейшее уменьшение в ОЭСР примерно на 45 миллионов баррелей, в то время как снижение в январе составило порядка 14 миллионов баррелей", — приводятся слова Баркиндо в релизе ОПЕК.

"Февральский уровень запасов остается на 95 миллионов баррелей выше, чем этот же показатель год назад, и на 58 миллионов выше среднего показателя за период с 2015 по 2019 годы", — добавил он.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Наиболее активно участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.