Генсек ОПЕК: Отказ от ископаемого топлива чреват деформацией рынка

Вопросы о дальнейшем использовании ископаемого топлива должны решаться инклюзивным путем, в противном случае это может привести к деформации рынка и повышенной волатильности цен.

Вопросы о дальнейшем использовании ископаемого топлива должны решаться инклюзивным путем, в противном случае это может привести к деформации рынка и повышенной волатильности цен.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в обращении к участникам 23-го Мирового нефтяного конгресса.

"Параметры публичного дискурса ограничились до вопроса - за или против ископаемого топлива.

Это ограничивает доступные варианты, - сказал он. - Сложность вызова требует инклюзивного подхода".

"Вызов, стоящий перед нами, огромен. Конфликты, которые мы в последнее время наблюдали, связанные с доступом к энергии, энергетической безопасностью, а также необходимость сокращения выбросов требуют сбалансированных, всеобъемлющих и устойчивых решений", - указал Баркиндо. Генсек ОПЕК предостерег от того, чтобы отдавать приоритет одним вопросам за счет других, иначе это приведет к непредсказуемым последствиям. "Например, приведет к деформации рынка, повышенной волатильности цен и нехваткам энергии", - отметил он.

Мировой нефтяной конгресс открылся 6 декабря в Хьюстоне. На форум, который продлится до 9 декабря, съехались профильные министры ряда стран, главы энергетических компаний.