Генсек ОПЕК огласил потребности мирового энергорынка в инвестициях

К 2045 году нефть будет составлять около 29% мировых энергетических потребностей, и к тому времени потребуются инвестиции в размере 12,1 трлн долларов США или более 500 млрд долларов США в год, хотя недавние годовые уровни были намного ниже этого уровня.

К 2045 году нефть будет составлять около 29% мировых энергетических потребностей, и к тому времени потребуются инвестиции в размере 12,1 трлн долларов США или более 500 млрд долларов США в год, хотя недавние годовые уровни были намного ниже этого уровня.

Как передает Report об этом сказал генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс.

"Инвестиции в нефть имеют решающее значение для спроса на энергетическую безопасность. Cтраны-члены ОПЕК готовы, желают и способны предоставлять доступную энергию, необходимую для удовлетворения этих будущих энергетических потребностей, одновременно сокращая свои выбросы и помогая при этом искоренить энергетическую бедность.

Надвигающийся рост спроса на нефть сам по себе требует гораздо больших инвестиций, если мы хотим поддерживать устойчивые поставки. Однако сегодня тревожная реальность во всем мире заключается в том, что во все виды энергетики вкладывается недостаточно инвестиций", - сказал генсек ОПЕК.

Последствия неспособности адекватно инвестировать в нефть наглядно продемонстрированы недавним исследованием Секретариата ОПЕК, в котором показано, что через 65 лет на рынке нефти возникнет ошеломляющий дефицит в 16 млн баррелей в сутки между прогнозируемым ростом мирового спроса и предложения, если инвестиции в добычу полезных ископаемых будут остановлены сегодня, как призывают некоторые.

"Сегодня нефтяная промышленность сыграла центральную роль в улучшении жизни миллиардов людей. Если он хочет продолжать делать это и если мир серьезно относится к осуществлению упорядоченного энергетического перехода и удовлетворению будущего спроса на энергию, обеспечивая при этом энергобезопасность для всех, необходимо быстро исправить хронический недостаток инвестиций в отрасль.

В преддверии конференции ООН по изменению климата (COP28) в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах, где мир будет оценивать прогресс в реализации Парижского соглашения, президент COP28 Султан Ахмед аль-Джабер заявил, что миру нужно "максимум энергии, минимум выбросов". Для достижения этой цели потребуется здоровая степень прагматизма, особенно учитывая очевидную необходимость использования всех видов энергии, если мы хотим удовлетворить текущие и будущие мировые энергетические потребности. В конечном счете, ни один человек, ни отрасль, ни страна не могут быть проигнорированы, и мы верим, что дискуссии на COP28 в этом году это исправят. В конце концов, история полна многочисленных примеров потрясений, которые должны послужить достаточным предупреждением о том, что происходит, когда политики не принимают во внимание переплетающиеся сложности энергетической отрасли", - сказал Хайтам аль-Гайс.