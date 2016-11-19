Генсек ОПЕК обсудит с министром нефти Ирана ситуацию на нефтяном рынке

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо встретится в субботу с министром нефти Ирана Бижаном Зангане, чтобы обсудить текущую ситуацию на нефтяном рынке и следующую встречу организации в конце ноября, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Переговоры Зангане и Баркиндо в Тегеране коснутся основных вопросов, которые будут обсуждаться на следующей встрече ОПЕК 30 ноября в Вене, а также последних изменений на нефтяном рынке.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение по соглашению должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка и ряда других нефтедобывающих стран — прежде всего, России.