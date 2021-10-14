О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ОПЕК: Новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке

Генсек ОПЕК: Новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке Ситуация на нефтяном рынке находится под влиянием новых штаммов коронавируса, государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.
Энергетика
14 октября 2021 г. 11:02
Генсек ОПЕК: Новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке

Ситуация на нефтяном рынке находится под влиянием новых штаммов коронавируса, государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.

Как передает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах "Российское энергетической недели".

"Мы должны отметить внешние факторы, которые влияют на эволюцию нефтяного рынка. Это связано с реакцией государств на новые штаммы коронавируса, - сказал он. - Дисбаланс рынка [нефти] в настоящий момент требует действий со стороны государств и таких международных организаций, как ООН, ускорить темпы вакцинации".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
ФотоМО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
13 октября 2021 г. 16:53
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
13 октября 2021 г. 16:34
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
Минобороны назвало причину взрывов на полигоне Сейфали
13 октября 2021 г. 15:47
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
Президент: Отвергаем все обвинения в адрес Азербайджана в связи с присутствием Израиля в Карабахе
13 октября 2021 г. 14:05
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
Ильхам Алиев: Сейчас мы должны смотреть в будущее, так как открыли новые газовые месторождения
13 октября 2021 г. 13:38
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
Патриарх Кирилл: Сегодняшней диалог духовных лидеров Азербайджана и Армении станет примером для всех
13 октября 2021 г. 12:39
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
В Лерике несколько сел отрезаны от районного центра
12 октября 2021 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi