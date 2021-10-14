Генсек ОПЕК: Новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке

Ситуация на нефтяном рынке находится под влиянием новых штаммов коронавируса, государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.

Ситуация на нефтяном рынке находится под влиянием новых штаммов коронавируса, государствам необходимо ускорить темпы вакцинации.

Как передает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах "Российское энергетической недели".

"Мы должны отметить внешние факторы, которые влияют на эволюцию нефтяного рынка. Это связано с реакцией государств на новые штаммы коронавируса, - сказал он. - Дисбаланс рынка [нефти] в настоящий момент требует действий со стороны государств и таких международных организаций, как ООН, ускорить темпы вакцинации".