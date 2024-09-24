Генсек ОПЕК: Нефтяной отрасли до 2050 года потребуется $17,4 трлн инвестиций

Объем инвестиций, необходимый мировой нефтяной отрасли до 2050 года, составляет 17,4 трлн долларов.

Объем инвестиций, необходимый мировой нефтяной отрасли до 2050 года, составляет 17,4 трлн долларов.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, слова которого приводятся в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

"Только для нефти потребуется до 2050 года суммарно 17,4 трлн долларов инвестиций. Всем должностным лицам и акционерам необходимо совместно сотрудничать, чтобы обеспечить долгосрочный благоприятный инвестиционный климат, который будет работать на производителей и потребителей, а также на развитые и развивающиеся страны", - сказал он.

Генсек также подчеркнул, что фантазии о том, что мир откажется от нефти и газа, не имеют ничего общего с реальностью.

"Реалистичный взгляд на ожидания по росту спроса обуславливает необходимость достаточных инвестиций в нефть и газ и сегодня, и завтра, и на много десятилетий вперед. Мы считаем, что только по нефти спрос достигнет 120 млн б/с к 2050 году, и у него есть потенциал быть еще выше. Пика спроса на нефть на горизонте нет", - добавил аль-Гайс.