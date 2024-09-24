Генсек ОПЕК: Нефтяной отрасли до 2050 года потребуется $17,4 трлн инвестиций

Объем инвестиций, необходимый мировой нефтяной отрасли до 2050 года, составляет 17,4 трлн долларов.
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, слова которого приводятся в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).
"Только для нефти потребуется до 2050 года суммарно 17,4 трлн долларов инвестиций. Всем должностным лицам и акционерам необходимо совместно сотрудничать, чтобы обеспечить долгосрочный благоприятный инвестиционный климат, который будет работать на производителей и потребителей, а также на развитые и развивающиеся страны", - сказал он.
Генсек также подчеркнул, что фантазии о том, что мир откажется от нефти и газа, не имеют ничего общего с реальностью.
"Реалистичный взгляд на ожидания по росту спроса обуславливает необходимость достаточных инвестиций в нефть и газ и сегодня, и завтра, и на много десятилетий вперед. Мы считаем, что только по нефти спрос достигнет 120 млн б/с к 2050 году, и у него есть потенциал быть еще выше. Пика спроса на нефть на горизонте нет", - добавил аль-Гайс.