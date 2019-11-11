Генсек ОПЕК недоволен уровнем исполнения сделки ОПЕК+

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не удовлетворен уровнем исполнения сделки некоторыми участниками ОПЕК+.

Как передает Report, об этом журналистам сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова генсека ОПЕК.

В середине сентября по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было рекомендовано довести исполнение сделки ОПЕК+ до 100% странами, которые ее не исполняют, что позволило бы снизить нефтедобычу еще на 400 тыс. б/с к уровням сентября. При этом некоторые страны, такие, как Саудовская Аравия и ОАЭ, заявили, что будут до конца года продолжать перевыполнять сделку.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил надежду в середине октября, что Нигерия, Ирак, Габон и Южный Судан в октябре и ноябре выполнят свои обязательства по соглашению ОПЕК+.

По его словам, Нигерия постепенно выходит на оговорённые соглашением уровни, и для страны не было никаких изменений по квоте.

Согласно данным вторичных источников мониторинга, представленных ОПЕК, не выполнили сделку в сентябре Ирак (-50% исполнение сделки), Нигерия (-228%), Габон (-200%).

Текущая сделка по снижению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает снижение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. В начале декабря состоится очередная конференция ОПЕК, затем встреча министров ОПЕК и не-ОПЕК.