Генсек: ОПЕК не видит необходимости в дополнительных мерах на нефтяном рынке в связи с обострением на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что эскалация между Израилем и Ираном не требует немедленных изменений в поставках нефти, поскольку текущие условия остаются стабильными.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.