Генсек: ОПЕК не видит необходимости в дополнительных мерах на нефтяном рынке в связи с обострением на Ближнем Востоке

Генсек: ОПЕК не видит необходимости в дополнительных мерах на нефтяном рынке в связи с обострением на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что эскалация отношений между Израилем и Ираном не оправдывает немедленных изменений в поставках нефти, поскольку текущие условия остаются стабильными.

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