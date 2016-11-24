Генсек ОПЕК намерен посетить Азербайджан

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммад Сануси Баркиндо намерен посетить Азербайджан с официальным визитом. Как сообщает Report, об этом пишет министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в статье “Нефть на мировом рынке: реалии и перспективы”, опубликованной в газете “Республика”.

По его словам, с учетом того, что этот визит создаст прочную основу для развития сотрудничества с картелем и повысит авторитет Азербайджана среди стран-экспортеров нефти и во всем мире, с согласия президента Ильхама Алиева он направил письмо-приглашение М.Баркиндо.