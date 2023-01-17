Генсек ОПЕК: Мы осторожно оптимистичны в прогнозах о росте спроса на нефть

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в Китае в 2023 году на 500 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в Китае в 2023 году на 500 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

По его словам, Китай - одна из крупнейших мировых экономик, которая значительно влияет на спрос на нефть. Но несмотря на ослабление антиковидных ограничений в КНР, ОПЕК с осторожностью относится к росту мировой экономики.

Он напомнил о резком падении этого показателя, когда по всему миру распространилась пандемия и Китай закрыл границы.

"Теперь все с оптимизмом смотрят на то, что Китай откроется. Поэтому я говорю: да, мы настроены оптимистично, но немного с осторожностью", - ответил аль-Гайс на вопрос относительно перспектив мировой экономики.

Отметим, что Пекин с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер полностью отменил карантин и ПЦР-тесты для приезжающих из-за границы.