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Генсек ОПЕК: Мир потратил около $10 трлн на энергопереход

Генсек ОПЕК: Мир потратил около $10 трлн на энергопереход Мир потратил за последние 20-25 лет уже почти $10 трлн на энергетический переход, но доля использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом энергобалансе все еще составляет только 2-3%.
Энергетика
11 февраля 2025 г. 15:29
Генсек ОПЕК: Мир потратил около $10 трлн на энергопереход

Мир потратил за последние 20-25 лет уже почти $10 трлн на энергетический переход, но доля использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом энергобалансе все еще составляет только 2-3%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс, выступая на энергетической конференции India Energy Week.

По мнению генсека ОПЕК, дискуссия о выборе между возобновляемыми источниками и ископаемым топливом не должна вестись. "Почему они должны соперничать или ставить под угрозу существования друг друга? Ископаемое топливо составляло 82% [в мировом энергобалансе] более чем 40-50 лет назад. "И все еще оно занимает 80-81%", - сказал он. - Мир потратил почти $10 трлн на так называемый энергопереход за последние 20-25 лет. И где мы сегодня? Возобновляемые источники все еще занимают всего 2-3% [в мировом энергобалансе].

При этом аль-Гайс подчеркнул, что ни он, ни в целом ОПЕК не против использования ВИЭ. "Но мы придерживаемся сбалансированного подхода. И ключевое понятие здесь - энергетическая безопасность. И нефть играет важнейшую роль в обеспечении энергобезопасности в мире. Без нефти мир остановится", - заключил генсек ОПЕК.

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