О нас
Аудио новости

Генсек ОПЕК: Из-за санкций мир может столкнуться с потерей до 7 млн баррелей в день

Генсек ОПЕК: Из-за санкций мир может столкнуться с потерей до 7 млн баррелей в день Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.
Энергетика
11 апреля 2022 г. 21:13
Генсек ОПЕК: Из-за санкций мир может столкнуться с потерей до 7 млн баррелей в день

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, в своем выступлении в рамках энергетического диалога ЕС - ОПЕК он сказал, что из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.

"Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба", - цитирует Баркиндо агентство.

Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК), глава МИД Литвы Валдис Домбровскис заявил, что ЕК приступила к работе над шестым пакетом санкций против РФ, он будет содержать положения, касающиеся эмбарго ЕС на поставки российской нефти.

Около четверти импортируемой ЕС нефти поступает из России, однако отдельные страны сообщества значительно сильнее зависят от российских поставок.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Арестович озвучил новые сроки окончания войны  в Украине
Арестович озвучил новые сроки окончания войны  в Украине
5 апреля 2022 г. 05:13
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины
Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины
5 апреля 2022 г. 09:03
Теракт в Израиле: двое погибли, 12 ранены
ФотоТеракт в Израиле: двое погибли, 12 ранены
8 апреля 2022 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi