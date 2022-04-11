Генсек ОПЕК: Из-за санкций мир может столкнуться с потерей до 7 млн баррелей в день

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg , в своем выступлении в рамках энергетического диалога ЕС - ОПЕК он сказал, что из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.

"Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба", - цитирует Баркиндо агентство.

Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК), глава МИД Литвы Валдис Домбровскис заявил, что ЕК приступила к работе над шестым пакетом санкций против РФ, он будет содержать положения, касающиеся эмбарго ЕС на поставки российской нефти.

Около четверти импортируемой ЕС нефти поступает из России, однако отдельные страны сообщества значительно сильнее зависят от российских поставок.