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Генсек ОПЕК: газовый кризис указывает на ошибки в энергопереходе

Генсек ОПЕК: газовый кризис указывает на ошибки в энергопереходе Происходящий сейчас мировой газовый кризис говорит о том, что энергопереход идет неверно.
Энергетика
6 октября 2021 г. 19:13
Генсек ОПЕК: газовый кризис указывает на ошибки в энергопереходе
Мохаммед Баркиндо

Происходящий сейчас мировой газовый кризис говорит о том, что энергопереход идет неверно.

Об этом, как передает Report со ссылкой на "Прайм", заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Я думаю, нельзя назвать региональным газовый кризис, который мы видим сегодня, потому что он перешел в глобальный газовый кризис – не только в США, но и в Европе, а теперь еще и в Азии. Он подтвердил наши твердые убеждения в том, что энергопереход не происходит должным образом – его посыл искажается", — сказал он в ходе форума Energy Intelligence.

Он добавил, что создается впечатление, что факты и наука порой намеренно представляются в ложном свете, что приводит к таким последствиям. Баркиндо процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что "истерика" на энергорынке мешает дискуссии. Путин во вторник на совещании с членами кабмина отметил, что в Европе происходит истерика и неразбериха на рынке углеводородов и нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии.

Баркиндо также заявил, что волатильность цен на нефтяном рынке никак не связана с действиями ОПЕК+ и определяется внешними факторами. Напротив, альянс ОПЕК+ своими действиями показал приверженность устойчивому нефтерынку.

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Версия на английском языке OPEC chief says gas crisis indicates errors in energy transition

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