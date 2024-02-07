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Генсек ОПЕК: Для энергоперехода нужны сотни миллиардов долларов инвестиций

Генсек ОПЕК: Для энергоперехода нужны сотни миллиардов долларов инвестиций Сотни миллиардов долларов инвестиций нужны в следующие 20 лет для перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.
Энергетика
7 февраля 2024 г. 19:02
Генсек ОПЕК: Для энергоперехода нужны сотни миллиардов долларов инвестиций

Сотни миллиардов долларов инвестиций нужны в следующие 20 лет для перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ходе международного форума India Energy Week 2024.

По словам аль-Гайса, энергетический переход имеет "жизненно важное значение", но есть множество путей, по которым можно к нему следовать. "В ОПЕК мы продолжаем инвестировать, и нам нужны сотни миллиардов инвестиций в течение следующих 20 лет", - сказал генсек организации.

Аль-Гайс при этом подчеркнул и необходимость инвестиций в производство ископаемого топлива. "Нам необходимо инвестировать, поскольку спрос, вероятно, продолжит расти", — добавил он.

В этой связи аль-Гайс призвал "не показывать пальцем и не поносить нефтегазовую отрасль". "В конечном счете, все достигается благодаря наличию безопасного, доступного, надежного, бесперебойного источника энергии, будь то нефть и газ, возобновляемые источники энергии, уголь. Именно так человечество развивалось на протяжении всех этих лет. Мы должны смотреть в лицо реальности и быть прагматичными в поиске реалистичного решения", — отметил он.

Генсек ОПЕК также констатировал, что долгое время понятие "мировой энергетической безопасности" рассматривалось как термин, а ее значение недооценивалось. "А это краеугольный камень экономического роста и процветания для всех наций во всем мире, для общественного прогресса. Когда мы говорим об энергетической безопасности, нужно помнить о ее стабильности и о том, как мы можем ее обеспечить", — подчеркнул аль-Гайс.

Тема энергоперехода стала одной из центральных на проходящем в индийском Гоа международном форуме India Energy Week 2024. В нем принимают участие представители нефтяного и газового секторов десятков стран. Организаторы ожидают не менее 35 тыс. посетителей.

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