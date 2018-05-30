Генсек ОПЕК: Азербайджан оказал влияние на энергетический ландшафт благодаря своей важной роли

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан оказал влияние на энергетический ландшафт благодаря своей важной роли".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо на 25-й Международной выставке-конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

Генсек напомнил о своем визите в Баку в марте и рассказал о значимости сотрудничества с Азербайджаном: "Обсуждалось также расширение сотрудничества с Азербайджаном".

Он отметил, что Азербайджан является колыбелью добычи нефти, подчеркнув значение блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и месторождения "Шахдениз":

"Шахдениз-2" - один из крупнейших энергетических проектов. Это внесет вклад как в развитие нефтегазового сектора страны, так и мира. Южный газовый коридор изменит энергетическую карту".

Баркиндо также призвал все страны-производители присоединиться к сотрудничеству в формате ОПЕК+: "Вклад сотрудничества членов ОПЕК и государств вне картеля в мировую экономику неоспорим".