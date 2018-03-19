Генсек ОПЕК: Азербайджан играет важную роль в соглашении о сокращении добычи

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан играет важную роль в соглашении Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств вне картеля о сокращении добычи нефти, направленном на стабилизацию рынка.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

"Мы провели очень плодотворные встречи в Баку. Встретились с президентом Ильхамом Алиевым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым. Мы благодарны Азербайджану за присоединение к соглашению для стабилизации цен на рынке и соблюдения обязательства", - отметил он.