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    Генсек ОПЕК: Азербайджан играет важную роль в соглашении о сокращении добычи

    Мохаммад Баркиндо благодарен руководству Азербайджана© Report/ Firi Salim

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан играет важную роль в соглашении Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств вне картеля о сокращении добычи нефти, направленном на стабилизацию рынка.

    Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

    "Мы провели очень плодотворные встречи в Баку. Встретились с президентом Ильхамом Алиевым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым. Мы благодарны Азербайджану за присоединение к соглашению для стабилизации цен на рынке и соблюдения обязательства", - отметил он.

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