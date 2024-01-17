Генсек ООН назвал неизбежным отказ от ископаемых видов топлива

Поэтапный отказ от использования ископаемых видов топлива необходим и неизбежен.

Поэтапный отказ от использования ископаемых видов топлива необходим и неизбежен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Будем надеяться, что это произойдет не слишком поздно. Мы должны действовать сейчас, чтобы гарантировать честный и справедливый переход на возобновляемую энергию", - сказал он.

Гутерриш предупредил, что планета находится на пути к повышению температуры на три градуса. "2023 год стал самым жарким в истории наблюдений, но он может оказаться одним из самых прохладных по сравнению с будущими годами", - отметил он.