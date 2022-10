Генсек ООН: Многие города мира переходят на возобновляемые источники энергии

В честь Всемирного дня городов Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил о том, что многие города мира переходят на возобновляемые источники энергии и работают над созданием климатически устойчивой инфраструктуры.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш написал в Twitter.

"Многие города уже осуществляют переход на возобновляемые источники энергии, устанавливая надежные цели по нулевому уровню выбросов вредных веществ и создавая инфраструктуру, устойчивую к изменению климата. Действия, которые города предпринимают на местном уровне для создания устойчивого мира, отразятся на глобальном уровне", - говорится в публикации.

Всемирный день городов отмечается ежегодно 31 октября. Основная его цель - привлечь внимание международной общественности к проблемам мировой урбанизации и важности устойчивого развития городов.