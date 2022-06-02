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Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%

Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25% "В последние два года объем инвестиций в нефтегазодобывающий сектор сократился примерно на 25%".
Энергетика
2 июня 2022 г. 13:33
Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%

"В последние два года объем инвестиций в нефтегазодобывающий сектор сократился примерно на 25%".

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл сказал в первый день конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

"Естественно, одной из причин этого был и фактор пандемии COVID-19. Однако я считаю, что и в дальнейшем инвестиции в добывающий сектор останутся в пределах 25 млрд долларов США", - отметил Дж.МакМонигл.

По его словам, сохранение ежедневной потребности в 90 млн баррелей нефти показывает, что спрос на "черное золото" все еще велик.

Дж.МакМонигл считает, что потребность в нефти постепенно вырастет:

"Сейчас ежедневная потребность в нефти составляет 90 млн баррелей, прогнозируется, что показатель вырастет до 100 млн баррелей. Но нужно учесть, что на рынке может наблюдаться избыток нефти, и поэтому в период энергетического перехода следует обратить внимание на сокращение выбросов углерода".

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Версия на английском языке Investments in gas production down 25% over past 2 years - IEF chief
Версия на азербайджанском языке IEF: "Son 2 ildə neft-qaz hasilatına investisiyaların həcmi 25 % azalıb"

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