Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%

Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%

"В последние два года объем инвестиций в нефтегазодобывающий сектор сократился примерно на 25%".

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"В последние два года объем инвестиций в нефтегазодобывающий сектор сократился примерно на 25%". Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл сказал в первый день конференции в рамках Бакинской энергетической недели. "Естественно, одной из причин этого был и фактор пандемии COVID-19. Однако я считаю, что и в дальнейшем инвестиции в добывающий сектор останутся в пределах 25 млрд долларов США", - отметил Дж.МакМонигл. По его словам, сохранение ежедневной потребности в 90 млн баррелей нефти показывает, что спрос на "черное золото" все еще велик. Дж.МакМонигл считает, что потребность в нефти постепенно вырастет: "Сейчас ежедневная потребность в нефти составляет 90 млн баррелей, прогнозируется, что показатель вырастет до 100 млн баррелей. Но нужно учесть, что на рынке может наблюдаться избыток нефти, и поэтому в период энергетического перехода следует обратить внимание на сокращение выбросов углерода". Подпишитесь на наш Telegram канал