Генсек ФСЭГ: COP29 будет иметь большой успех

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, будет иметь большой успех.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, будет иметь большой успех.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамель заявил в ходе пленарных обсуждений на тему "Международное сотрудничество в области энергетической безопасности и устойчивости" в первый день Бакинского энергетического форума.

Он отметил, что COP29 является значимой платформой с точки зрения обсуждения важных вопросов и принятия серьезных решений: "Данный вопрос обсужден также на встрече с президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым. Считаю, что предпринятые на этом престижном мероприятии шаги внесут важный вклад в энергетический переход".