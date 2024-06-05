О нас

Генсек ФСЭГ: COP29 будет иметь большой успех

Генсек ФСЭГ: COP29 будет иметь большой успех 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, будет иметь большой успех.
Энергетика
5 июня 2024 г. 11:33
Генсек ФСЭГ: COP29 будет иметь большой успех

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, будет иметь большой успех.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамель заявил в ходе пленарных обсуждений на тему "Международное сотрудничество в области энергетической безопасности и устойчивости" в первый день Бакинского энергетического форума.

Он отметил, что COP29 является значимой платформой с точки зрения обсуждения важных вопросов и принятия серьезных решений: "Данный вопрос обсужден также на встрече с президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым. Считаю, что предпринятые на этом престижном мероприятии шаги внесут важный вклад в энергетический переход".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке GECF Secretary General: COP29 will be great success
Версия на азербайджанском языке GECF-in baş katibi: "COP29 böyük uğur qazanacaq"

Другие новости из категории

Министр: В Азербайджане за счет ВИЭ ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии
Министр: В Азербайджане за счет ВИЭ ожидается производство 5,3 млрд кВт/ч электроэнергии
5 июня 2024 г. 12:18
Замминистра назвал объемы добычи нефти и газа в Азербайджане в этом году
Замминистра назвал объемы добычи нефти и газа в Азербайджане в этом году
5 июня 2024 г. 11:57
Министр: Существует потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу
Министр: Существует потребность в долгосрочных контрактах на поставку газа в Европу
5 июня 2024 г. 11:24
На восстановление объемов поставок Газпрома в Европу уйдет 10 лет
На восстановление объемов поставок "Газпрома" в Европу уйдет 10 лет
5 июня 2024 г. 10:43
Серсен: Словения готова оказать содействие Азербайджану в организации СОР29
Серсен: Словения готова оказать содействие Азербайджану в организации СОР29
5 июня 2024 г. 10:43
Министр: Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергосистему страны
Министр: Венгрия ведет переговоры по включению катарского газа в энергосистему страны
5 июня 2024 г. 10:38
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан нацелен на расширение ЮГК
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан нацелен на расширение ЮГК
5 июня 2024 г. 10:25
Кристина Борреро: Азербайджан - важный партнер ЕС в вопросе энергопоставок
Кристина Борреро: Азербайджан - важный партнер ЕС в вопросе энергопоставок
5 июня 2024 г. 10:18
Сийярто: Ядерная энергетика важна для удовлетворения растущего спроса на энергию
Сийярто: Ядерная энергетика важна для удовлетворения растущего спроса на энергию
5 июня 2024 г. 10:05
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi