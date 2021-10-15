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Генсек ФСЭГ оценил возможность создания "газового ОПЕК"

Генсек ФСЭГ оценил возможность создания "газового ОПЕК" Планов создать "газовый ОПЕК" для регулирования цен нет, рынок газа устроен по-другому и не может из-за технических особенностей регулироваться так же, как нефтяной.
Энергетика
15 октября 2021 г. 00:10
Генсек ФСЭГ оценил возможность создания газового ОПЕК
Юрий Сентюрин

Планов создать "газовый ОПЕК" для регулирования цен нет, рынок газа устроен по-другому и не может из-за технических особенностей регулироваться так же, как нефтяной.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом сказал журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя" генеральный секретарь форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман высказал мнение, что рынкам газа и угля не хватает регулирования, отметив "положительный вклад" в этом отношении для рынка нефти альянса ОПЕК+. А вице-премьер России Александр Новак сказал, что в идее регулировать мировой рынок газа, как регулируется рынок нефти, есть рациональное зерно.

Ю.Сентюрин напомнил, что когда организация была создана в 2008 году, ее сразу назвали "газовым ОПЕК".

"Газовый рынок устроен по-другому, он в принципе так регулироваться не может, физически, технически, он по-другому существует, поэтому вот так вот взять, однозначно сказать, что сейчас начнем регулировать, нет, таких планов нет и документов нет", — отметил он.

Генсек добавил, что цены на газ сейчас "ненормальные", ситуация временная, носит спекулятивный характер и не основывается на фундаментальных факторах. Рынку нужны предсказуемость и стабильность, заключил он.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума — в моменте 1 937 долларов США за тысячу кубометров. В четверг фьючерсы на газ торговались на уровне 1 200 долларов США.

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее члены — Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статусом наблюдателей обладают Ирак, Казахстан, Малайзия, Норвегия, Оман, ОАЭ, Перу, Азербайджан и Ангола. Организация была создана для укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере газа.

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