Генсек Форума стран экспортёров газа: Политика США по выходу из иранского соглашения негативно влияет на экономические процессы

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Политика США по выходу из иранского соглашения играет оказывает нагативное влияние на экономические процессы. Мы не можем поддерживать такой подход. Считаем, что стороны должны руководиться рыночными подходами".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный секретарь Форума стран экспортёров газа Юрий Сентюрин.

По его словам, такое действие США подвергает риску с трудом налаженному сотрудничеству в мировой экономике и в газовой отрасли. Он добавил, что организация с тревогой наблюдает за текущими процессами вокруг иранской газовой отрасли.

Ю. Сентюрин также добавил, что организация присоединяется к голосу тех, кто считает, что такое действие США некорректно.