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Генсек: Доля ОПЕК на рынке нефти вырастет до более чем 40%

Генсек: Доля ОПЕК на рынке нефти вырастет до более чем 40% Доля ОПЕК на мировом рынке нефти вырастет до более чем 40% к 2040-2045 годам.
Энергетика
6 июля 2023 г. 14:17
Генсек: Доля ОПЕК на рынке нефти вырастет до более чем 40%

Доля ОПЕК на мировом рынке нефти вырастет до более чем 40% к 2040-2045 годам.

Как передает Report, об этом заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс телеканалу Al-Arabiya.

"Рыночная доля ОПЕК вырастет от нынешних порядка 30% до более чем 40% в будущем к 2040-2045 годам, это долгосрочные прогнозы", - сказал он.

Генсек отметил, что в странах, которые не входят в ОПЕК и ОПЕК+, ожидается снижение добычи нефти. По его словам, в США и ряде других государств это произойдет к 2029-2030 годам.

Ранее организация сообщила, что министры энергетики и нефти стран ОПЕК на полях международного семинара ОПЕК договорились продолжить со своими коллегами, не входящими в организацию, консультации по поддержке баланса на нефтяном рынке.

Восьмой международный семинар ОПЕК, который собрал представителей нефтедобывающих стран и глав мировых энергетических компаний, проходит в течение двух дней, 5 и 6 июля, в Вене.

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Версия на английском языке OPEC's market share is expected to rise to 40% by 2040-2045

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