Генменеджер проекта ACE: Мы реализуем конкурентоспособный проект на международном уровне

Миссия проекта ACE (Azeri Central Eastern) заключается в трансформации буровых, эксплуатационных и исполнительных операций будущих установок на AGT (Терминал Азери-Гюнешли) с точки зрения безопасности, и реализации конкурентоспособного проекта на междунар

Миссия проекта ACE (Azeri Central Eastern) заключается в трансформации буровых, эксплуатационных и исполнительных операций будущих установок на AGT (Терминал Азери-Гюнешли) с точки зрения безопасности, и реализации конкурентоспособного проекта на международном уровне.

Об этом сообщил генеральный менеджер проекта ACE Нил Филипс, передает Report.

По его словам, в проекте предусмотрена буровая установка и участок скважины с 48 шахтами: "Предварительное бурение в ACE не предусмотрено. Управление операциями будет осуществляться с Сангачальского терминала, где будет организован центр для ACE".

Филипс заявил, что проект оценивается в 6 млрд долларов. Половина суммы будет потрачена на строительные работы, а другая половина - на бурение.