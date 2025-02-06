Генконсул РФ: Турция и Россия обсуждают проект создания газового хаба

Представители Турции и России на экспертном уровне прорабатывают вопросы реализации российской инициативы по созданию на территории турецкого международного газового хаба.

Представители Турции и России на экспертном уровне прорабатывают вопросы реализации российской инициативы по созданию на территории турецкого международного газового хаба.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

"Такая инициатива, как известно, в свое время была выдвинута российской стороной в контексте предпринимаемых США и странами ЕС усилий по ограничению возможностей экспорта российских энергоносителей в третьи страны. На данный момент можно сказать, что обеими странами на экспертном уровне продолжается проработка технических аспектов реализации указанной инициативы", - сказал дипломат.

По его словам, более детальной информацией по проекту располагают профильные организации двух стран.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта.

Глава Минэнергетики Алпарслан Байрактар ранее сообщал о планах открытия в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом с участием турецкой компании Botas и российского "Газпрома" в рамках проекта международного газового хаба.