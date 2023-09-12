Генеральный директор BP Бернард Луни подал в отставку

Генеральный директор BP Бернард Луни (Bernard Looney) подал в отставку.

Генеральный директор BP Бернард Луни подал в отставку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Руководство компанией временно возложено на финансового директора Мюррея Аукинклоса.

Причина отставки Б.Луни не разглашается, предполагается, что она связана с расследованием, начатым в мае прошлого года. Анонимный источник сообщил о расследовании, начатом из-за его поведения в отношении сотрудников BP. Расследование в отношении Б.Луни не подтвердила каких либо нарушений выходящих за рамки кодекса компании.

Недавно поступила аналогичная жалоба, расследование продолжается.