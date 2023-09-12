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Генеральный директор BP Бернард Луни подал в отставку

Генеральный директор BP Бернард Луни подал в отставку Генеральный директор BP Бернард Луни (Bernard Looney) подал в отставку.
Энергетика
12 сентября 2023 г. 23:58
Генеральный директор BP Бернард Луни подал в отставку

Генеральный директор BP Бернард Луни подал в отставку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Руководство компанией временно возложено на финансового директора Мюррея Аукинклоса.

Причина отставки Б.Луни не разглашается, предполагается, что она связана с расследованием, начатым в мае прошлого года. Анонимный источник сообщил о расследовании, начатом из-за его поведения в отношении сотрудников BP. Расследование в отношении Б.Луни не подтвердила каких либо нарушений выходящих за рамки кодекса компании.

Недавно поступила аналогичная жалоба, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке BP şirkətinin baş icraçı direktoru Bernard Luni istefa verib

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