​Генсек HASEN: Порт Petlim будет осуществлять грузоперевозки, которые мы хотели бы исторически реализовать - ИНТЕРВЬЮ

Стамбул. 26 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Каспийского стратегического института (HASEN) Халдун Яваш дал интервью агентству Report:

- Какое влияние окажет на деятельность стран региона в сфере логистики, в частности, Азербайджана и Турции, реализация проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс?

- Как вы знаете, Турция является связующим звеном между странами Каспийского региона и Среднего Востока и расположенной на западе Европой. С другой стороны, Баку является естественным связующим звеном между восточной частью Каспия и Кавказом, Южным Кавказом и Турцией. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - это наиболее дешевый логистический маршрут, который свяжет эти два региона, и в короткие сроки будет осуществлять перевозку пассажиров и грузов. Завершение проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс приведет к созданию непрерывного маршрута, соединяющего восток с западом, то есть Каспия с Турцией и Европой. Особенность его в том, что это самый короткий и дешевый маршрут из Каспийского региона в Европу по сравнению с маршрутами через Россию или Иран. По этой причине завершение данного проекта в ближайшее время имеет важное значение как для Азербайджана и Турции, так и для Европы и восточных регионов Европы.

- Как мы знаем, в Азербайджане строится самый большой морской порт в регионе. Как вы думаете, какое влияние окажет этот порт на авторитет Азербайджана в Каспийском регионе?

- КАСПАР со времен Советского Союза осуществляет основные морские грузоперевозки в Каспийском регионе, Каспийском и Черном морях. С другой стороны, Бакинский порт еще со времен Великого шелкового пути связывал перевозки на Каспии с сушей. По этой причине, расширение Бакинского порта за счет Алятского имеет большое значение как для Баку, так и для восточных и западных регионов Каспия. Я считаю, что это не только порт, потому что производимые товары посредством Алятского порта будут доставляться в Баку с востока и запада, где будет осуществляться их сортировка. Доставленные с помощью тяжелотоннажных машин грузы могут быть разгружены и снова упакованы, оттуда загружены на суда или паромы, или же продолжат свой путь в тех же контейнерах. Примером может служить морской порт Сингапура, превратившийся в крупный торговый центр. Я считаю, что Алятский порт способен не только стать значимым портом в Каспийском регионе, но и превратить Баку в торговый центр. То есть Алятский порт - важный шаг с точки зрения вложения доходов от продажи нефтегазовых ресурсов в ненефтяные сферы, расширения перерабатывающей сферы, и создания почвы для осуществления продаж.

- Министр энергетики Турции Танер Йылдыз выразил мнение о возможности присоединения Ирана к TANAP. Как по-вашему, насколько реально присоединение к проекту и получение прибыли официальным Тегераном? Как это повлияет на проект?

- Во-первых, Южный газовый коридор предусматривает поставку углеводородных ресурсов Каспийского региона в Европу. Проект состоит из трех этапов. Первый - Южно-Кавказский газопровод, второй - проходящий через Турцию трубопровод TANAP, третий - TAP, проложенный от западной границы Турции по территории Греции, Албании, Италии до Балкан и Европы. Пропускная способность трубопровода способна обеспечить поставки ресурсов из Ирана, Туркменистана и с востока Средиземного моря. Однако по трубопроводу возможна транспортировка и ресурсов из Азербайджана. Хотя на сегодняшний день природных ресурсов Ирана недостаточно для экспорта, страна может закупать газ в Туркменистане, или же инвестировать в дополнительные газовые месторождения. Мы можем что-либо сказать по этому поводу только после подписания проекта.

- Существуют мнения о том, что "Турецкий поток" станет конкурентом TANAP. Насколько они соответствуют действительности?

- Подписаны все контракты о поставках газа с месторождения "Шахдениз" в Европу и Турцию, вложены инвестиции, начата реализация проекта. Поставки российского газа в Турцию не могут быть альтернативой поставкам азербайджанского газа. На сегодняшний день, объем поставок российского газа практически равен объему импортируемого нами в Турцию посредством западного трубопровода газа. Если не ошибаюсь, разница составляет около 1 млрд. кубометров. Мы не имеем конкретной информации по 2-й, 3-й, 4-й фазе "Турецкого потока". Насколько нам известно, мы получим газ в тех же объемах, что и по западному маршруту. По этой причине "Турецкий поток" не станет альтернативой газовых проектов Азербайджана.

- В Турции проводится строительство порта Petlim. Какие серьезные изменения могут произойти в регионе в связи со сдачей в эксплуатацию этого порта?

- Как было отмечено ранее, с древних времен караваны Шелкового пути, шедшие с востока турецкого Анадолу, из Индии, Китая, перевозя груз с одной территории на другую, доходили до Эгейского моря, откуда эти товары погружали на корабли и отправляли в западные страны. С этой точки зрения контейнерный порт Petlim будет осуществлять грузоперевозки, которые мы хотели бы исторически реализовать. Таким образом, для поставок в западные страны грузов, приходящих по Балтийскому трубопроводу, по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, по трубопроводу, проложенному через юг Каспия, Индию, Иран, возникает необходимость в двух основных маршрутах, один из которых Мерсин, другой - Измир. Это два важнейших порта, способные обеспечить выход на запад, в Африку, то есть на северо-запад и запад. С этой точки зрения строительство Petlim - необходимый шаг, который сыграет важнейшую роль в возрождении исторического Шелкового пути и обеспечит перевозку большого количества грузов.