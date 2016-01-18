​Генеральный исполнительный директор Nobel Oil Services: Мы стараемся оптимизировать наши расходы

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Мы имеем большие планы в Румынии. Хотим расти на этом рынке. В ближайшие 3-4 года мы планируем открыть в этой стране 90 топливозаправочных станций".

Об этом сообщил в интервью Report генеральный исполнительный директор компании Nobel Oil Services (UK) Ltd. Майкл Ринг.

Он отметил, что они намерены поэтапно повышать объемы торговли нефтепродуктами в Румынии: "Мы планируем строить 20-25 АЗС ежегодно. Это обеспечит 1 000 рабочих мест в Румынии".

По словам гендиректора компании, в Азербайджане компания оказывает услуги больше в сфере бурения, наращивания добычи, обеспечения, инжиниринга, закупок, снабжения и строительства.

"В сфере обеспечения мы сотрудничаем с Производственным объединением "Азнефть". В рамках работ мы принимали участие в установке на море турбин, турбогенераторов, газовых компрессоров. В настоящее время мы больше оказываем услуги по техническому обслуживанию газовых турбин".

Коснувшись работ в сфере бурения, М.Ринг сказал, что они продолжаются ускоренными темпами и недавно закуплено 3 новых бурильных установки.

По его словам, две бурильные установки закуплены в Италии, одна - в Германии: "Одна из них на данный момент осуществляет бурильные работы, вторая начнет их выполнение в скором времени. Третья установка будет доставлена в Азербайджан в ближайшее время. Эти установки приобретены с целью проведения бурильных работ на месторождениях".

М.Ринг также отметил, что падение цен на нефть на мировом рынке в определенной мере повлияло на доходы компании: "Наши партнеры пересматривают свои расходы. Мы тоже вынуждены это делать, сократить часть расходов, оптимизировать наши траты".