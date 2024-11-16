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Гендиректор Турецкого банка: Турция является примером для развивающихся стран в области зеленой энергетики

Гендиректор Турецкого банка: Турция является примером для развивающихся стран в области зеленой энергетики Инвестиции Турции в альтернативные источники энергии вызывают интерес на международной арене.
Энергетика
16 ноября 2024 г. 02:54
Гендиректор Турецкого банка: Турция является примером для развивающихся стран в области зеленой энергетики

Инвестиции Турции в альтернативные источники энергии вызывают интерес на международной арене.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил генеральный директор Инвестиционного банка развития Турции Ибрагим Озтоп в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он также рассказал об успехах страны в области зеленой энергетики.

"Турция является примером для развивающихся стран, и международные банки рассматривают ее как модель для подражания", - отметил Озтоп.

Он подчеркнул, что COP29 служит важной платформой для обсуждения экологической экономики, собирая экспертов и официальных лиц со всего мира.

Директор рассказал, что Инвестиционный банк развития Турции активно ищет источники финансирования от таких международных организаций, как Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. По его словам, на встречах с зарубежными официальными лицами проявляется большой интерес к процессу зеленой трансформации в стране.

Озтоп также добавил, что банк недавно принимал участие в недавних заседаниях Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Кроме того, глава кредитно-финансового учреждения подчеркнул значимость макроэкономического прогресса Турции и ее ведущую роль в области зеленой энергетики.

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global”: Türkiyənin bərpa olunan enerji investisiyaları beynəlxalq diqqəti cəlb edir

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