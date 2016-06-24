Гендиректор: TANAP создаст 15 тыс. рабочих мест

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На территориях, по которым пролегает маршрут Трансанатолийского трубопровода (TANAP), будут созданы условия для открытия 15 тыс. рабочих мест.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

По словам С.Дюзйола, в основном к строительству TANAP будет привлечено местное население: “Более 45% спроса на квалифицированные, полуквалифицированные и неквалифицированные кадры на территориях Ардахана, Карса и Эрзурума покрывается за счет местного населения”.

Отметим, что TANAP, являющийся частью проекта Южного газового коридора, начинается от грузино-турецкой границы и завершается у турецко-греческой границы, где подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Строительство TANAP планируется завершить в 2019 году.

Напомним, что доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ – 30%, BP – 12%.