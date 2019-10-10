Гендиректор: STAR улучшает производственные возможности и качество продукции Petkim

Производство необходимого сырья на заводе STAR повышает производственные мощности и качество продукции нефтехимического комплекса Petkim.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире генеральный директор нефтеперерабатывающего завода STAR Месут Ильтер.

По словам Ильтера, после открытия НПЗ STAR в октябре 2018 года все объекты постепенно были введены в эксплуатацию, и теперь процесс производства успешно продолжается: "Первой продукцией на продажу в январе 2019 года стала нафта. Основной целью НПЗ STAR является интеграция с Petkim. Завод построен недалеко от Petkim, два гигантских комплекса связаны трубопроводами. В первой половине 2019 года в Petkim поставлено 260 тыс. тонн нафты".

Он также сказал, что в результате приостановки импорта нафты морским путем плотность в грузовом порту Petkim снизилась, что упростило погрузку товаров на экспорт.

Кроме того, он напомнил, что на НПЗ STAR недавно был создан дополнительный инвестиционный проект на сумму 600 млн долларов для повышения операционной эффективности.

В рамках этого проекта емкости хранилищ STAR планируется увеличить с 1,6 млн до 2,5 миллиона кубометров. Сюда входят два резервуара для сырой нефти вместимостью 134 500 кубометров каждый и два резервуара для промежуточных продуктов вместимостью 36 500 кубометров каждый. Ожидается, что проект создаст дополнительные мощности хранения объемом 342 000 кубометров и будет завершен в 2021 году, добавил Ильтер.