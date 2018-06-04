Гендиректор Petkim: В будущем возможно строительство нового НПЗ

© Report/ Firi Salim

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Турецкий нефтехимический комплекс Petkim Petrokimya Holding A.Ş построит еще одно нефтехимическое предприятие в том же регионе Турции, где расположен Petkim.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сказал генеральный директор холдинга Анар Мамедов.

"После ввода в эксплуатацию нового нефтехимического предприятия Pеtkım, вновь возникнет потребность в импорте сырья. Турецкий рынок растет ускоренными темпами. Это один из крупнейших рынков в мире. Не исключаю строительство еще одного НПЗ в Турции", - отметил Мамедов.

По словам гендиректора Petkim, компания покрывает лишь 20% потребностей Турции. "Остальные 80% потребностей в нефтехимической продукции импортируются. Это проблема для Турции. Ведь значительная часть дефицита текущего счета Турции сопряжена с импортом нефтехимической продукции", - отметил гендиректор компании.

А.Мамедов отметил, что на сегодняшний день потребность Турции в полипропилене составляет 2 млн тонн в год, тогда как Petkim удовлетворяет лишь 7% (144 тысячи тонн) этих потребностей. При этом холдинг удовлетворяет 60% потребностей Турции в полиэтилене - около миллиона тонн полиэтилена", - отметил Мамедов.

Нефтехимический рынок в мире растет на 2%, в Турции – в среднем на 7%, добавил он.

В то же время гендиректор рассказал, что подготовка проекта и строительство нового нефтехимического предприятия Petkim в Турции займет около пяти лет: "Новый инвестиционный проект ориентирован на турецкий рынок. Новое предприятие будет построено на территории Petkim. Если мы построим нефтехимический завод в новом регионе, наши затраты увеличатся на 30%. У нас имеется готовая инфраструктура, поэтому новое предприятие будет построено на территории Petkim".