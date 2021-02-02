Гендиректор: Около 50 молодых людей занимают руководящие посты в "Азнефти"

Ставший мировым брендом SOCAR - основная движущая сила экономики страны, также является важной платформой для дальнейшего развития молодежи

В настоящее время в ПО ”Азнефть" работают до 800 молодых людей, около 50 из них занимают руководящие должности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Шахмар Гусейнов в адресованном молодым нефтяникам поздравлении по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

Он отметил, что в Азербайджане молодежь продвигается как в общественной жизни, так и в государственном управлении, создаются широкие возможности для молодых талантов: "Ставший мировым брендом SOCAR - основная движущая сила экономики страны, также является важной платформой для дальнейшего развития молодежи. В крупнейшем Производственном объединении "Азнефть" SOCAR работает достаточно квалифицированная, талантливая молодежь. На протяжении многих лет участвующая в стипендиальных программах SOCAR, а также в программах летней практики молодежь обеспечивалась работой в нефтегазодобывающей отрасли, внося важный вклад в развитие нефтегазовой промышленности".