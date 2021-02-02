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Гендиректор: Около 50 молодых людей занимают руководящие посты в "Азнефти"

Гендиректор: Около 50 молодых людей занимают руководящие посты в "Азнефти" Ставший мировым брендом SOCAR - основная движущая сила экономики страны, также является важной платформой для дальнейшего развития молодежи
Энергетика
2 февраля 2021 г. 16:33
Гендиректор: Около 50 молодых людей занимают руководящие посты в Азнефти

В настоящее время в ПО ”Азнефть" работают до 800 молодых людей, около 50 из них занимают руководящие должности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Шахмар Гусейнов в адресованном молодым нефтяникам поздравлении по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

Он отметил, что в Азербайджане молодежь продвигается как в общественной жизни, так и в государственном управлении, создаются широкие возможности для молодых талантов: "Ставший мировым брендом SOCAR - основная движущая сила экономики страны, также является важной платформой для дальнейшего развития молодежи. В крупнейшем Производственном объединении "Азнефть" SOCAR работает достаточно квалифицированная, талантливая молодежь. На протяжении многих лет участвующая в стипендиальных программах SOCAR, а также в программах летней практики молодежь обеспечивалась работой в нефтегазодобывающей отрасли, внося важный вклад в развитие нефтегазовой промышленности".

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Версия на азербайджанском языке Şahmar Hüseynov: "Azneft"də çalışan 50-yə yaxın gənc rəhbər vəzifə tutur”

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