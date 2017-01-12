Гендиректор консорциума Electrogas Malta: SOCAR - надежный, высококомпетентный партнер с огромным опытом - ИНТЕРВЬЮ

Валетта.12 января. REPORT.AZ/ Вчера торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Trading поставил первую партию LNG для проекта LNG-to-Power (Liquified Natural Gas, от сжиженного природного газа к электроэнергии) в Мальте. Генеральный исполнительный директор консорциума Electrogas Malta Франц Доерфлер дал интервью Report в связи с данным проектом:

- На каком уровне находится сотрудничество с SOCAR? В чем заключается роль SOCAR в проекте?

- За период работы в различных совместных международных проектах я узнал SOCAR как надежного, высококомпетентного партнера с огромным опытом. Специалисты SOCAR хорошо знакомы с этой сферой и можно сразу заметить, что Делимарская электростанция для них не первый подобный проект.

- А на каком уровне находится сотрудничество с SOCAR в рамках данного проекта и каковы будущие планы?

- Отмечается важная роль SOCAR в проекте в двух аспектах - в качестве акционера с долей 33% в международном консорциуме ElektroGas Malta и в качестве единственного поставщика газа. Что касается планов на будущее, могу сказать, что на данный момент нет никакого сотрудничества касательно трубопровода. Несмотря на то, что значительная часть электроэнергии в Мальте производится на нефти, в будущем есть потенциал для полного удовлетворения спроса страны за счет двух экологически чистых станций LNG, первой из которых является Делимарская электростанция.

- В чем преимущества реализуемых проектов для Мальты?

- Эксплуатация станций, работающих на LNG с использованием современных технологий, обходится дешевле. Теперь, когда налажены поставки газа, новая высокоэффективная электростанция может обеспечить Мальту экологически чистой электроэнергией. Станция использует современные, эффективные и безопасные технологии в соответствии с передовой международной практикой. С вводом в эксплуатацию Делимарской электростанции Мальта не только войдет в первые ряды производителей экологически чистой энергии, но и сможет предложить самые конкурентоспособные тарифы на электроэнергию в Европе.

- Какие объемы LNG будут поставляться ежегодно?

- Станция будет перерабатывать 700 тыс. кубометров сжиженного природного газа (LNG). Сейчас эти поставки обеспечиваются SOCAR Trading шестью партиями на ежегодной основе.

- Какова примерная стоимость проекта и как он финансируется?

- Общий объем инвестиций составляет 500 млн. евро, финансирование осуществлялось международным консорциумом банков и партнерами ElectroGas Malta.

- После завершения первого этапа, когда станция начнет поставлять электроэнергию?

- Так как строительство завершено, станция готова принять газ и начнет поставки электроэнергии примерно через полгода.