Гендиректор Eni не исключил повышения цен на газ в Европе уже весной

Генеральный директор энергетической компании Eni Клаудио Дескальци не исключил повышения цен на газ в ЕС уже начиная с весны и предвидит, что Европе понадобится два-три года для того, чтобы полностью заменить российский газ.

Генеральный директор энергетической компании Eni Клаудио Дескальци не исключил повышения цен на газ в ЕС уже начиная с весны и предвидит, что Европе понадобится два-три года для того, чтобы полностью заменить российский газ.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Европе понадобятся два-три года, чтобы полностью заместить российский газ", - сказал он в интервью агентству Bloomberg . По его предположению, в 2023 году импорт газа из России в Европу будет на 60 млрд куб. м меньше, чем в 2022 году. "Но главное начнется в марте, когда надо будет найти газ для замещения российского, и хотя сейчас цены на газ снизились, они могут вновь подняться, как только Европа начнет вновь закупать газ для заполнения хранилищ", - приводятся слова главы Eni.

Ранее он заверял, что его компания, в прошлом крупнейший партнер "Газпрома", сможет полностью отказаться от российского газа к 2025 году. Тогда как правительство рассчитывает избавиться от зависимости от России в энергетических вопросах уже к середине 2024 года. В Италию пока поступает российский газ, но в гораздо более меньших объемах, чем раньше, когда за счет него обеспечивалось 40% всей потребности страны в голубом топливе.

Максимальных показателей цена газа - более €300 за МВт⋅ч - достигла в августе 2022 года, а сейчас снизилась более чем в шесть раз, однако остается все равно выше показателей двухлетней давности, когда рост цен начался на фоне отказа от долгосрочных контрактов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что цена газа уже не опустится до прежнего уровня