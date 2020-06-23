​Гендиректор "Азеригаз": Мы работаем в усиленном режиме

Руслан Алиев https://report.az/storage/news/326bc4778697bd3ec190589c62c931f5/c6878c3e-c97e-44cc-9fb2-07e5f570211d_292.jpg

В целях предотвращения широкого распространения пандемии коронавируса (COVID-19), угрозы для здоровья населения и других последствий, руководствуясь "Инструкциями по работе в особом режиме" Оперштаба при Кабинете министров и соответствующими приказами SOCAR, ПО "Азеригаз" издало приказ "О дополнительных мерах, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции".

Об этом Report рассказал гендиректор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев, комментируя вопросы организации работы структуры и совершенствования законодательства в условиях пандемии COVID-19.

Согласно этому приказу, с учетом специфики коммунальных услуг, оказываемых в сфере газоснабжения, созданы условия для осуществления трудовой функции в домашних условиях для некоторых работников (лица старше 60 лет, женщины с малолетними детьми, работники с онкологическими или легочными заболеваниями и т.д.). Кроме того, обеспечена регулярная дезинфекция рабочих мест, установка специальных средств для дезинфекции рук перед всеми лифтами, расположенными в административном здании, перед санитарными узлами. Работники периодически проходят тесты для выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией, всему трудовому коллективу поручено строго соблюдать санитарно-гигиенические, карантинные требования. В отношении работников, не соблюдающих требования карантинного режима, предпринимаются дисциплинарные меры, а работники, имеющие положительные отзывы от абонентов, поощряются.

ПО "Азеригаз" организует свою деятельность в условиях строгого карантинного режима с целью оказания населению бесперебойных услуг в сфере газоснабжения. Регулярно в формате видеоконференции проводятся заседания с участием глав соответствующих структурных подразделений ПО, организуется прием граждан, по результатам которого даются соответствующие поручения и обеспечивается контроль за их исполнением.