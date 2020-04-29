​Гендиректор: 90% резервуаров STAR заполнены

Вместимость резервуаров для хранения сырой нефти нефтеперерабатывающего завода STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции (Алиага, Измир) составляет около 3 млн баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный директор завода STAR Месут Ильтер.

Он отметил, что уровень заполнения резервуаров, включая апрель, достиг почти 90%.

М.Ильтер напомнил, что в настоящее время ведутся работы по увеличению мощностей хранения на 1,5 млн баррелей, после чего вместимость резервуаров сырой нефти достигнет 4,5 млн баррелей.

В целом вместимость резервуаров для хранения сырой нефти в Турции превышает 30 млн баррелей.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук". Завод способен производить 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, а также авиатопливо, LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.