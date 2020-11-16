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GECF: В ближайшие 30 лет спрос на природный газ вырастет на 50%

GECF: В ближайшие 30 лет спрос на природный газ вырастет на 50% Впервые за последние 10 лет потребление природного газа в 2020 году снизилось на 2-3,5% по сравнению с 2019 годом
Энергетика
16 ноября 2020 г. 13:09
GECF: В ближайшие 30 лет спрос на природный газ вырастет на 50%

В 2050 году доля природного газа как глобального источника энергии вырастет с 23% до 28%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Форум стран-экспортеров газа (GECF).

В сообщении говорится, что к 2050 году также ожидается резкий рост спроса потребителей на газ:

"В 2050 году долгосрочный спрос на природный газ вырастет на 50% с 3 трлн 950 млрд кубометров, зарегистрированных в 2019 году, и достигнет 5 трлн 920 млрд кубометров. 75% указанного роста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Ближнего Востока".

GECF считает, что впервые за последние 10 лет потребление природного газа в 2020 году снизилось на 2-3,5% по сравнению с 2019 годом.

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Версия на английском языке Long-term demand for gas to grow 50%: GECF
Версия на азербайджанском языке GECF: Qarşıdakı 30 ildə təbii qaza olan tələbat 50 % artacaq

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