GECF: Азербайджан превратился в международный газовый хаб

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан превратился в международный газовый хаб и это стало возможным благодаря разумной и мудрой политике правительства Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек Форума стран-экспортеров газа (GECF) Юрий Сентюрин на пленарном заседании "Ключевые факторы для устойчивого будущего: кооперация и инновации", проходящем в рамках 25-й Международной выставки-конференции "Нефть и газ Каспия".

По его словам, Азербайджан присоединился к этой организации в 2015 году. Говоря о будущем энергетического рынка, Ю.Сентюрин отметил, что руководимая им организация прогнозирует рост спроса на природный газ на 3,5% в год и 25% в целом к 2040 году. Это будет зависеть от развития городов, расширения азиатского газового рынка и сохранения газа в качестве основного источника выработки электроэнергии, добавил он.