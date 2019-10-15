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Газпрому принудительно отключили зарубежную технику через спутник

«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессов LMF, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и «стоят мертвым грузом»

Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства. Так, предложение «Газпрому» представило предприятие ЗАО НПП «Компрессор».

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов добавил, что таких установок потребуется «достаточно прилично».

Он заявил, что российское оборудование может заменить австрийскую установку.

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