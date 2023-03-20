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Газпромбанк: Нефтегазовый сектор Азербайджана в краткосрочной перспективе будет набирать обороты

Газпромбанк: Нефтегазовый сектор Азербайджана в краткосрочной перспективе будет набирать обороты Нефтегазовый сектор Азербайджана в краткосрочной перспективе будет набирать обороты, поскольку поставки природного газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) увеличиваются для удовлетворения растущего спроса на "голубое топливо" в Европе.
Энергетика
20 марта 2023 г. 15:37
Газпромбанк: Нефтегазовый сектор Азербайджана в краткосрочной перспективе будет набирать обороты

Нефтегазовый сектор Азербайджана в краткосрочной перспективе будет набирать обороты, поскольку поставки природного газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) увеличиваются для удовлетворения растущего спроса на "голубое топливо" в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании российского Газпромбанка.

"В январе-феврале в нефтегазовом секторе страны падение замедлилось до 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (против -4,6% в январе 2023 года). Это связано с увеличением добычи газа на 4% в годовом выражении", - отмечают аналитики банка.

По их мнению, динамика ВВП Азербайджана в январе-феврале в основном была связана с эффектом высокой базы прошлого года, когда экономический рост составил 6,7% в годовом исчислении: "Интересно, что на фоне падения цен на нефть ключевым драйвером экономического роста Азербайджана стал ненефтегазовый сектор. Рост в ненефтегазовом секторе восстановился до 4,6% в годовом исчислении с 1,7%, что соответствует нашим ожиданиям. Это был главный фактор, который вывел экономику Азербайджана на положительную траекторию в январе-феврале этого года. Мы полагаем, что рост в ненефтегазовом секторе продолжит восстанавливаться в связи с реализацией проектов в Карабахе".

Экономисты Газпромбанка считают, что эти проекты придают мощный импульс развитию ненефтегазового сектора Азербайджана. В 2022 году на финансирование этих проектов было потрачено около 6,5 млрд манатов, что составляет 5% от ВВП.

По данным Госкомстата Азербайджана, в январе-феврале этого года ВВП страны за год увеличилось на 0,4%, составив 19,8 млрд манатов.

"Основной вклад в структуру ВВП внесла промышленность с долей 50,3%. Мы считаем, что февральское восстановление положительной динамики ВВП Азербайджана является ожидаемым и, таким образом, нейтральным для еврооблигаций страны", - отмечают аналитики банка.

Напомним, что в настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода, являющегося европейской частью Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ транспортируется на юг Европы, составляет 12 млрд кубометров газа в год. В январе-феврале этого года в Европу было продано 1,9 млрд кубометров газа. По сравнению с двумя месяцами 2022 года продажи газа в Европу выросли на 0,3 млрд кубометров, или на 18,7%.

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Версия на английском языке Gazprombank: Azerbaijan’s oil and gas sector expected to gain momentum in short term

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