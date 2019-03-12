"Газпромбанк" и SOCAR готовят новый проект стоимостью 700 миллионов долларов

Российский "Газпромбанк" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планируют реализовать совместный проект стоимостью 700 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления «Газпромбанка» Фамиль Садыгов в ходе бизнес-семинара «Азербайджанская республика на пути реализации инвестиционных проектов: возможности Газпромбанка».

«Между "Газпромбанком" и азербайджанскими партнерами существует многолетнее сотрудничество благодаря успешно развивающимся отношениям между Азербайджаном и Россией», - заявил Ф.Садыгов.

По его словам, главным партнером "Газпромбанка" в Азербайджане является SOCAR. В качестве примера сотрудничества он назвал финансирование завода SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Отметим, что на реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлек кредит "Газпромбанка" в размере 489 миллионов долларов сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 года.

Отметим, что SOCAR Polymer была учреждена в 2013 году. 25 октября 2015 года при участии Президента Ильхама Алиева была заложен фундамент заводов SOCAR Polymer. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года, завода по производству полиэтилена высокой плотности – 18 февраля 2019 года.

По прогнозам, заводы SOCAR Polymer будут производить в год 184 тонны полипропилена десяти видов и 120 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности четырех видов. В период эксплуатации заводов ожидается прибыль в размере 6,6 миллиарда долларов, 30 процентов из которых составит чистый доход компании.