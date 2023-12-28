"Газпром" заключит контракты на 15 лет с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном

Российский "Газпром" заключит среднесрочные 15-летние контакты с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном в середине 2024 года.

Российский "Газпром" заключит среднесрочные 15-летние контакты с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном в середине 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава компании Алексей Миллер.

"Задача опять поставлена на сверхкороткий период – к 1 ноября 2025 года мы должны начать поставки значительно больших объемов", - сказал он, отметив, что контракты будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в очень короткие сроки начата реализация второго этапа увеличения газотранспортных мощностей в коридоре "Средняя Азия-Центр". "Газпром" в декабре начал поставлять газ в Узбекистан по газопроводам "Средняя Азия-Центр" в максимально технологически возможном режиме.

Президенты России, Узбекистана и Казахстана в октябре дали старт транзиту газа из РФ по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр". В Узбекистан российский газ поступает транзитом через Казахстан, часть топлива остается в Казахстане.

После неформального саммита лидеров стран СНГ президенты РФ, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев вечером 26 декабря в Санкт-Петербурге обсудили сотрудничество в газовой сфере.