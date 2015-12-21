"Газпром" выходит из СП "Овергаз" в Болгарии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром" выходит из компании "Овергаз Инк", которой российская госкорпорация владеет на паритетных началах с "Овергаз Холдинг", cообщает Report cо ссылкой на Capital Daily.

По информации издания, соглашение было оформлено две недели назад во время поездки зампреда правления российской компании Александра Медведева в Софию.

Добавим, в 2012 году "Газпром" осуществлял поставки газа в Болгарию через "Овергаз", который развивал газификацию в стране за счет наценки за импортируемый газ. В этом же году российская компания заключила с "Булгаргазом" прямой 10-летний контракт на поставку газа, через "Овергаз" начали осуществляться небольшие поставки.

Ранее сообщалось, что "Газпром" может продать свой актив в 10% в газопроводе Interconnector, связывающем Британию с материком, бельгийской Fluxys. Регулятор Британии заявил, что "Газпром" как поставщик газа имеет право сохранить долю в Interconnector, лишь потеряв право голоса.