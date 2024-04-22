О нас

"Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

"Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай "Газпром" в феврале 2024 года стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, впервые обойдя многолетнего лидера – Туркменистан.
Энергетика
22 апреля 2024 г. 09:52
Газпром впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

"Газпром" в феврале 2024 года стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, впервые обойдя многолетнего лидера – Туркменистан.

Об этом, как передает Report, сообщают российские СМИ со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

В феврале 2024 года "Газпром" экспортировал в Китай 2,5 млрд кубометров газа, тогда как Туркменистан - около 2,4 млрд кубометров (год назад показатель был на аналогичном уровне). Ежесуточные поставки туркменского газа в феврале сократились до примерно 82 млн кубометров в сутки с 89 млн кубометров в январе 2024.

Узбекистан в феврале полностью прекратил экспорт в Китай, тогда как в предыдущие зимние месяцы - декабре и январе - поставки продолжались, хотя и на минимальном уровне. Погодные условия в регионе Центральной Азии в феврале были не очень суровыми, однако средняя температура воздуха оказалась на градус - полтора ниже, чем годом ранее. Это могло потребовать дополнительных энергоресурсов для покрытия внутреннего спроса.

В целом Китай в феврале 2024 года импортировал по трубопроводам 5,346 млрд кубометров природного газа, что на 17% превосходит прошлогодний результат. Это также максимальный показатель для соответствующего месяца за всю историю газовой отрасли государства.

Наряду с трубопроводным Китай также активно наращивает импорт сжиженного природного газа, являясь крупнейшим его покупателем на планете. В феврале 2024 импорт вырос на 24% - до 6,648 млн тонн, или 8,645 млрд кубометров. Это также максимальный уровень импорта СПГ среди всех февральских показателей за историю.

Основными поставщиками были Австралия (2,985 млрд кубометров, +21%), Катар (2,193 млрд кубометров, +28%), Малайзия (846 млн кубометров), Россия (593 млн кубометров) и США (551 млн кубометров).

Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qazprom” Çinə qaz tədarükündə Türkmənistanı ötüb

Самое читаемое

Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
Телеведущая Айтен Сафарова попала в ДТП, есть погибший
17 апреля 2024 г. 10:13
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине
18 апреля 2024 г. 06:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
15 апреля 2024 г. 09:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi