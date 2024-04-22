"Газпром" впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай

"Газпром" в феврале 2024 года стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, впервые обойдя многолетнего лидера – Туркменистан.

"Газпром" в феврале 2024 года стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, впервые обойдя многолетнего лидера – Туркменистан.

Об этом, как передает Report, сообщают российские СМИ со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

В феврале 2024 года "Газпром" экспортировал в Китай 2,5 млрд кубометров газа, тогда как Туркменистан - около 2,4 млрд кубометров (год назад показатель был на аналогичном уровне). Ежесуточные поставки туркменского газа в феврале сократились до примерно 82 млн кубометров в сутки с 89 млн кубометров в январе 2024.

Узбекистан в феврале полностью прекратил экспорт в Китай, тогда как в предыдущие зимние месяцы - декабре и январе - поставки продолжались, хотя и на минимальном уровне. Погодные условия в регионе Центральной Азии в феврале были не очень суровыми, однако средняя температура воздуха оказалась на градус - полтора ниже, чем годом ранее. Это могло потребовать дополнительных энергоресурсов для покрытия внутреннего спроса.

В целом Китай в феврале 2024 года импортировал по трубопроводам 5,346 млрд кубометров природного газа, что на 17% превосходит прошлогодний результат. Это также максимальный показатель для соответствующего месяца за всю историю газовой отрасли государства.

Наряду с трубопроводным Китай также активно наращивает импорт сжиженного природного газа, являясь крупнейшим его покупателем на планете. В феврале 2024 импорт вырос на 24% - до 6,648 млн тонн, или 8,645 млрд кубометров. Это также максимальный уровень импорта СПГ среди всех февральских показателей за историю.

Основными поставщиками были Австралия (2,985 млрд кубометров, +21%), Катар (2,193 млрд кубометров, +28%), Малайзия (846 млн кубометров), Россия (593 млн кубометров) и США (551 млн кубометров).

Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.