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    "Газпром" возобновляет поставки природного газа в Азербайджан

    Договор предусматривает поставку 1,6 млрд куб. м российского газа на азербайджанский рынок

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания "Газпром экспорт" договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении российской компании.

    Контракт был подписан в Москве накануне, 21 ноября. Поставки начнутся уже 22 ноября.

    Договор предусматривает поставку 1,6 млрд куб. м российского газа.

    Как заявили Report  в SOCAR по этому вопросу, SOCAR импортирует газ из-за границы для полного использования своих хранилищ газа: "Далее этот объем по необходимости может как  экспортироваться за рубеж , так и использоваться  на внутреннем рынке для переработки и др. целей".

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