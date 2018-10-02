Газпром вложил еще 125 млрд. рублей в "Турецкий поток"

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Газпром" через ООО "Газпром трансгаз Краснодар" направил на финансирование проекта "Турецкий поток" еще 125 млрд. рублей (около 2 млрд. долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", согласно сообщению "Газпрома", заем предоставлен голландской South Stream Transport B.V. (SST, 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром").

"Предоставляемые займодавцем денежные средства используются заемщиком для пополнения оборотных средств", - уточняет компания.

Проценты по договору начисляются ежемесячно в размере 5,59% годовых от суммы задолженности по основному долгу. Заемщик обязуется возвратить сумму займа не позднее 30 декабря 2023 года.

Отметим, что "Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд. кубометров газа в год.