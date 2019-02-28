Газпром ведет переговоры о новых маршрутах поставок газа в Китай

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Газпром" ведет интенсивный диалог с Китаем по новым маршрутам поставок газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Я думаю, что обычно мы с китайцами договариваемся не так быстро, это не полгода и не год, а более значительный период. Но переговоры идут интенсивно", - сказала Бурмистрова.

Она напомнила, что "Газпром" ведет переговоры с Китаем по увеличению поставок газа по "Силе Сибири", а также о начале поставок по новым маршрутам - "Силе Сибири-2" и Дальневосточному маршруту.