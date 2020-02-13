"Газпром" из-за коронавируса перевел переговоры с КНР в дистанционный формат

"Газпром" в настоящее время перевел переговоры с Китаем по новым маршрутам поставок газа в дистанционный формат из-за распространения коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора в Лондоне.

"На сегодняшний день эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством (Китая) по решению проблемы коронавируса", - сказала она.

Позднее Бурмистрова уточнила, что переговоры не приостановлены, а проводятся в формате видео-конференций из-за рекомендаций Минздрава Китая служащим не посещать массовые мероприятия.

По словам начальника управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилла Полоуса, "Газпром" надеется на то, что проблема распространения коронавируса в Китае, которая уже затронула рынок газа, будет решена усилиями как мировой, так и китайской медицины. Это позволит Китаю и дальше увеличивать импорт российского трубопроводного газа.

"Мы верим в силу китайской медицины и мировой медицины в части преодоления проблемных вопросов, связанных с коронавирусом <…> Мы полагаем, что, распробовав поставки газа по восточному маршруту ["Сила Сибири"], китайские коллеги с большим удовольствием и активностью приступят к переговорному процессу в части подписания по другим двум маршрутам: и дальневосточному, и западному", - сказал Полоус.

В декабре 2019 года начались поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Договор о поставках газа в Китай по "восточному маршруту" "Газпром" и китайская CNPC подписали 21 мая 2014 года. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа в Китай.

Кроме того, в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" ("Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.

Президент России Владимир Путин 9 сентября 2019 года на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил ему рассмотреть возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края, а также Ямала для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев на состоявшейся 12 февраля 2020 года на встрече с российским коллегой Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад - Восток".